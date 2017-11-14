Путин отправится в мужской монастырь

Президент России Владимир Путин 15 ноября посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает сайт Кремля.

«Глава государства осмотрит комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, которая осуществляется на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году», — говорится в сообщении.

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14 июля Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере и решил остаться там на несколько дней. Пользователи сети и журналисты тогда обратили внимание на красную коробку, находящуюся в машине приехавшего на Валаам президента. Как потом пояснили в пресс-службе патриарха Кирилла, в коробке находилась икона.

В конце мая Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр. Перед этим он принял участие в открытии нового храма Сретенского монастыря. А также прикладывался к мощам святителя Николая Чудотворца, привезенным из Италии, в храме Христа Спасителя.