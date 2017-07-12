Путин проведет на Валааме еще два дня

Президент России Владимир Путин, прибывший на Валаам 11 июля, пробудет в монастыре до пятницы, 14 июля. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов», — сказал Песков.

По его словам, Путин продолжит общение со священнослужителями, а в пятницу отправится в один из регионов России.

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Президент прибыл на Валаам, остров в северной части Ладожского озера, в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Главу государства у храма встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В конце мая Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр.

25 мая российский лидер участвовал в открытии нового храма Сретенского монастыря. За день до этого он приехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца, привезенным из Италии.