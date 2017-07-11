Путин приложился к мощам на Валааме

Президент Владимир Путин побывал на Валааме, острове в северной части Ладожского озера, в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 11 июля.

Главу государства у храма встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин приложился к мощам преподобных Сергия и Германа и поставил свечу у иконы Божией Матери.

Материалы по теме «Мы не должны забывать о ранах расколов» Путин приехал на освящение храма в Сретенском монастыре

В конце мая глава государства посетил старообрядческий Рогожский духовный центр. Митрополиту Московскому и Всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилию он подарил книгу о житии святого Николая Чудотворца 1911 года издания.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что неправильно воспринимать интерес Путина к старообрядческой церкви как «новое явление»: глава государства регулярно общается с представителями всех конфессий, не выделяя какую-либо из них.

25 мая российский лидер посетил Сретенский монастырь, поздравил его наместника епископа Егорьевского Тихона с открытием нового храма и пообщался с представителями Русской православной церкви за границей. За день до этого он приехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца, привезенным из Италии.

Ровно год назад Путин также посетил Валаамский монастырь в день его основания.

