Появилось видео поклонения Путина мощам Николая Чудотворца

Президент Владимир Путин 24 мая заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам Николая Чудотворца. Видео публикует Ruptly.

Перед этим глава государства вместе с премьером Дмитрием Медведевым побывал в рабочей резиденции патриарха Кирилла в Чистом переулке и поздравил его с именинами.

Часть мощей святителя впервые за 930 лет покинула итальянский город Бари, ее доставили в Москву 21 мая. В российской столице реликвия пробудет до 12 июля; с 13 по 28 отправится в Санкт-Петербург, а затем вернется в Италию.