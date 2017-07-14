Священник раскрыл тайну красной «сумки» в машине Путина

Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил, что в красной коробке, находящейся в машине приехавшего на Валаам президента Владимира Путина, лежала икона. Соответствующий пост он разместил в Facebook.

Эту коробку пользователи сети и журналисты приняли за фрагмент платья или сумку, принадлежащую неизвестному спутнику или спутнице Путина.

По словам Волкова, приехав, глава государства открыл заднюю дверь автомобиля, где сидел сотрудник службы безопасности, который «держал в руках красную коробку» с иконой. «Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», где ее освятили, написал Волков.

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Священник также разъяснил ситуацию с яхтой «Паллада», которая, по утверждению обозревателя «Коммерсантъ FM» Сергея Цехмистренко, является подарком Путина Валаамскому монастырю (данную информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков). Руководитель пресс-службы главы РПЦ заявил, что «много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта "Паллада", которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе» патриархом Кириллом. При этом бОльшую часть времени она стоит у причала.

В среду, 12 июля, в монастыре рассказали, что яхта была подарена обители «Лукойлом» в 2005 году, сообщает РИА Новости.

Что касается истории с красной якобы сумкой, то всеобщее внимание она привлекла после публикации во вторник телеканалом «Звезда» видео. Многие гадали, кто является спутником главы государства, который сидит на заднем сиденье его машины и указывает на что-то пальцем. Песков позднее заявил, что это сотрудник службы безопасности, а журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что тот показывает Путину, где его пиджак.

11 июля президент прибыл на остров Валаам в Ладожском озере, где посетил расположенный там Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь. Президент решил остаться там на несколько дней.