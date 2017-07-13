Журналист разъяснил путаницу со «спутницей» Путина

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разъяснил ситуацию с привлекшим всеобщее внимание таинственным спутником или спутницей президента России Владимира Путина на Валааме. Материал спецкора «Комсомольской правды» размещен на сайте kp.ru.

В начале видео, которое 11 июля опубликовал телеканал «Звезда», Путин паркуется, выходит из машины, открывает заднюю дверь, а сидящий там человек на что-то указывает пальцем, после чего президент дверь закрывает. При этом многие гадали, что за красный предмет у пассажира или на нем — то ли сумка, то ли юбка или платье.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, говорил, что «это сотрудник безопасности». Тем самым, пишет Смирнов, представитель Кремля только сильнее раздразнил интернет.

Корреспондент отмечает, что Путин всегда ездит в машине без пиджака: перед посадкой снимает его, потом надевает. «На недавнем саммите G20 был смешной эпизод, когда он, задержавшись на встрече с Трампом, приехал на праздничный ужин с опозданием и надевал этот самый пиджак на ходу. Ну, не любит человек ходить в мятом, не [президент Украины Петр] Порошенко он», — рассказывает Смирнов.

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Выйдя из автомобиля на Валааме, российский лидер направился к задней двери, чтобы взять пиджак. В это время сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сидевший с другой стороны, уже вышел с этим предметом одежды и обходил машину, — это видно на записи. «А другой сидевший сзади сотрудник Путину на него показывает — вон он, мол, пиджак, надевайте», — продолжает журналист.

Предвкушая вопросы о красной сумочке, спецкор указывает, что если присмотреться внимательней, то можно заметить, что это большой футляр — из числа тех, в которых носят, например, церковные книги. Смирнов предположил, что в футляре находился приготовленный Путиным подарок.

Во вторник, 11 июля, президент России прибыл на остров в Ладожском озере. Там он посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь. Путин вместе с патриархом Кириллом почтили память преподобных Сергия и Германа — основателей обители. На Валааме глава государства пробудет до пятницы.