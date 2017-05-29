Журналисты выяснили секрет мятых костюмов Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко часто появляется на публике в мятых костюмах из-за плохой работы протокольной службы и невнимательности жены главы государства Марины. Такое мнение эксперты высказали в интервью порталу «Страна».

«Поверьте мне, служба протокола несет ответственность за то, чтобы при сумасшедшей занятости у президента была сменная одежда и висело, как минимум, пять выглаженных костюмов на борту его самолета. У нашего с вами президента плохо работает протокольная служба», — сказала специалист по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко. Она отметила, что супруга украинского лидера также должна следить за его внешним видом.

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Она посоветовала Порошенко пользоваться услугами портных. «У президента должно быть несколько отменных портных, которые должны шить костюмы такие, чтобы не мялись, чтобы не выглядели как на размер меньше, где одна пуговица на животе еле сходится. Индивидуальный пошив — это мой совет для Порошенко», — добавила Адаменко.

Источник в государственной службы охраны в беседе с журналистами опроверг версию о том, что украинский лидер под костюмом носит бронежилет. Такую версию выдвигали украинские журналисты.

Петр Порошенко неоднократно появлялся на публике в невыглаженной одежде. На мятый костюм, в частности, журналисты обратили внимание в ходе посещения главой государства Одессы 26 мая, 41-й сессии генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2016-го, при встрече с президентом США Бараком Обамой 1 апреля 2016-го и во время визита в Нидерланды в ноябре 2015-го.