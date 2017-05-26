Стену Героев СССР в Одессе завесили шариками к приезду Порошенко

Стену Героев СССР в Одессе завесили композициями из желто-синих воздушных шаров к визиту президента Украины Петра Порошенко. Они образуют флаги республики и Евросоюза. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает портал «Таймер».
Отмечается, что глава государства должен прибыть в город для открытия Потемкинской лестницы и Стамбульского парка после ремонта.
17 мая депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза заявил, что готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты. «Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю это сволочь», — сказал народный избранник.
Днем ранее Верховная Рада Украины запретила использование георгиевской (гвардейской) ленты в стране. За ее публичную демонстрацию грозит штраф, за повторное нарушение — административный арест на срок до 15 суток.
9 мая в Киеве полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевской ленточкой, несколько лент сотрудники органов внутренних дел изъяли у пожилых людей.