В похоронах Маккейна увидели послание Путину и Трампу

Американский сенатор Джон Маккейн, который сам тщательно планировал собственные похороны, неслучайно пригласил президента Украины Петра Порошенко и посадил его рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом у себя в Twitter написала бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр.

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Маккейном прошла 1 сентября в столице США. Гроб с телом сенатора несли координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося, среди которых актер Уоррен Битти.

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Издание Politico писало, что выбор сенатора — последнее послание президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которых он считал своими главными противниками. Так, американского лидера он критиковал за слишком мягкую позицию по отношению к российскому президенту на фоне расследования о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья сенатора попросила Трампа не посещать похороны, а ограничиться лишь прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.

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