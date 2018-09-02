Маккейна назвали героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном назвал его героем Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей с абсолютно необходимыми тогда словами поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами, — сказал Порошенко. — Вы настоящий герой Америки, но еще и настоящий герой Украины. Спасибо вам».
26 августа Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины» и пообещал, что «украинцы никогда не забудут вклад сенатора в развитие свободы и демократии».
Джон Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Одним из тех, кто понесет гроб к собору, станет федеральный координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший.