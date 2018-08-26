Порошенко назвал Маккейна большим другом Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по случаю смерти американского сенатора Джона Маккейна. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко написал, что Маккейн был большим другом Украины и добавил, что украинцы никогда не забудут вклад сенатора в развитие свободы и демократии. «Соболезнования семье и всему американскому народу», — написал он.

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О смерти Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался от лечения.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

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