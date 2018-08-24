Маккейн решил прекратить лечение от рака мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в 2017 году диагностировали опухоль мозга, решил отказаться от дальнейшего лечения. Об этом говорится в заявлении семьи политика, обнародованном в пятницу, 24 августа, передает Reuters.

«Джон уже превзошел ожидания по оставшемуся сроку жизни», — отмечается в сообщении.

Семья указала, что возраст Маккейна и прогрессирующая болезнь привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы. Сенатору сейчас 81 год, 29 августа ему исполнится 82.

Материалы по теме Безумный Мак Сенатор, «покрытый шрамами, как Франкенштейн»

В мае Маккейн заявлял, что хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на его похоронах присутствовал вице-президент Майкл Пенс.

В сентябре 2017-го сенатор рассказал, что в борьбе с опухолью мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

В июле того же года стало известно, что у 80-летнего на тот момент Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!