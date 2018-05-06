Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, озвучил список людей, которых хотел бы видеть на своих похоронах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственника сенатора.

По его словам, Маккейн хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на службе присутствовал вице-президент Майкл Пенс. По данным СМИ, в планах Трампа также нет посещения похорон.

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Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

В сентябре 2017 года Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

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