Умер сенатор США Джон Маккейн

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает The New York Times.

«Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04:28 дня (02:28 ночи воскресенья по мск — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в заявлении, распространенном его офисом.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родные. «На момент смерти он верно прослужил США 60 лет», — отметили в заявлении.

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24 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

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