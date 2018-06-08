Маккейн раскритиковал Трампа за призыв вернуть Россию в G8

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа за его предложение вернуть Россию в G8. Заявление политика размещено на его сайте.

Материалы по теме Безумный Мак Сенатор, «покрытый шрамами, как Франкенштейн»

«Президент по необъяснимым причинам выразил нашим противникам почтение и уважение, которые нужно было приберечь для наших ближайших союзников. Те народы, которые разделяют наши ценности и жертвовали собой наряду с нами на протяжении десятилетий, оказались презрительно преданы. Это верный путь к тому, чтобы Америка потеряла лидирующее положение в мире», — написал Маккейн.

Ранее 8 июня Трамп заявил, что Россия должна вернуться в клуб G7 и присутствовать за столом переговоров. Позицию Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

12 мая советник президента США Кэлли Сэдлер пренебрежительно высказалась о Джоне Маккейне. На закрытом совещании в Белом доме, где обсуждался вопрос о назначении главой ЦРУ Джины Хаспел, она заявила, что позиция сенатора не важна, потому что он все равно умирает от рака мозга.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!