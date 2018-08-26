Кадыров напомнил о неприязни Маккейна к России и назвал его смерть божьей волей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал кончину американского сенатора Джона Маккейна. В своем Telegram-канале он заявил, что политик выделялся среди коллег «ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России».

«Ему не нравился сам факт ее [России] существования. На все воля Аллаха. Россия была, есть и будет!» — написал чеченский лидер.

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О смерти Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого сенатор отказался лечиться от рака мозга.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

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