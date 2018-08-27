Опубликовано прощальное послание Маккейна

Бывший советник и друг сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение американского политика к народу. Полный текст послания приводит NBC News.

«Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов и не доверяем им быть великой силой перемен, которой они всегда были», – говорится в письме.

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Сенатор призвал американцев не отчаиваться из-за трудностей, с которыми сталкивается страна, и верить в великое будущее США. Маккейн отметил в послании, что сожалеет о совершенных ошибках, однако надеется, что его любовь к стране перевесит их.

Политик добавил, что не променял бы ни один день своей жизни на лучший день чьей-то другой жизни. «Американцы никогда не уходят. Мы никогда не сдаемся, мы никогда не скроемся от истории. Мы вершим историю. Прощайте, американцы, да благословит вас бог, и да благословит бог Америку», – отмечается в послании.

О смерти сенатора Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья Маккейна попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.

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