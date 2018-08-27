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Трамп запретил называть Маккейна героем

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Президент США Дональд Трамп запретил администрации Белого дома выпускать официальное заявление о смерти сенатора Джона Маккейна. Об этом пишет The Washington Post.

В документе, подготовленном пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли, предлагалось вспомнить о боевых заслугах сенатора и охарактеризовать его как военного героя. Трамп же решил ограничиться кратким соболезнованием в Twitter.

Сандерс отказалась прояснить позицию Трампа. Журналисты издания полагают, что причиной демарша президента стала критика Маккейном политики нынешнего хозяина Белого дома. В частности, камнем преткновения между политиками стала реформа здравоохранения, против которой выступал Маккейн.

Во время избирательной кампании Трамп высмеял Маккейна, проведшего шесть лет во вьетнамском плену. Будущий президент заявил: «Он был героем войны потому, что его взяли в плен. Я уважаю людей, которые не попадали в плен». Впоследствии Трамп не принес извинений сенатору, но все-таки стал называть его героем войны.

26 августа семья Маккейна попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Умиравший от рака мозга политик в течение года планировал собственные похороны, отсутствие Трампа на церемонии было обязательным условием.

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого сенатор отказался от лечения.

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