Телеканал NBC сообщил о смерти Маккейна и вернулся к голым мужчинам с насосами

Телеканал NBC News прервал шоу America's Got Talent, чтобы сообщить о смерти сенатора Джона Маккейна, после чего продолжил эфир. На это в своем Twitter обратил внимание журналист The Daily Ware Райан Сааведра.

Материалы по теме Злейший друг Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп

Цинизм ситуации заключался в том, что в момент срочной новости на сцене двое толстых мужчин в масках дельфинов и с насосами у живота имитировали любовь этих млекопитающих.

В комментариях пользователи предположили, что это могла быть провокация российских спецслужб, точно подгадавших смерть Маккейна с эфиром телеканала.

О смерти политика стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался от лечения.

Семья Маккейна попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



