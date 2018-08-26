Мир
 
Последние новости
В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара
В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду
Порошенко назвал Маккейна большим другом Украины
Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
Футболист «Зенита» высказался о бросившей его после травмы жене
Московские дороги перекрыли из-за бегунов 
Кадыров напомнил о неприязни Маккейна к России и назвал его смерть божьей волей
Похищенную девушку изуродовали тату со свастикой
Фото с упавшим в студии Малаховым взорвало сеть
Новости партнеров

Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Маккейн

Семья американского сенатора Джона Маккейна, который умер от рака, попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу. Об этом сообщает CNN.

Телеканал напомнил, что Маккейн в течение года планировал собственные похороны, отсутствие Трампа на церемонии было обязательным условием. Позиция его родственников осталась неизменной.

Свои соболезнования Трамп уже выразил. «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал он на своей странице в Twitter.

Маккейн неоднократно критиковал Трампа, называя его импульсивным и дезинформированным. В частности, камнем преткновения между политиками стала реформа здравоохранения, против которой выступал Маккейн. Тогда Трамп обвинил его в обмане избирателей.

О смерти Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался от лечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадыров напомнил о неприязни Маккейна к России и назвал его смерть божьей волей
Порошенко назвал Маккейна большим другом Украины
John McCain, senator and former presidential candidate, dies at 81
Другие материалы рубрики
Мир04:38Сегодня
Джон Маккейн

Злейший друг

Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
03:56Сегодня

Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в США

07:3225 августа

Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»

23:5225 августа

В России назвали перехват Бе-12 опасным

Мир00:01Сегодня

Берег смерти

Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
17:0025 августа

Власти Йемена заявили о смерти лидера «Аль-Каиды»

08:11Сегодня

Похищенную девушку изуродовали тату со свастикой

02:40Сегодня

Тысячи боевиков собрались атаковать освобожденный Алеппо

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
13:1725 августа

США приготовились к мощному удару по Сирии

18:0124 августа

США возродили Второй флот ради сдерживания России

20:5324 августа

Мороженщика-педофила разоблачили спустя 40 лет и посадили

Россия
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Кадыров напомнил о неприязни Маккейна к России и назвал его смерть божьей волей
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
Мост в Петербурге развелся сам по себе и покалечил трех водителей
В Якутии пустились на поиски медведя с канистрой на голове
Россияне устроили массовую драку из-за батута
Москвич cделал ремонт и обрушил перекрытия на трех этажах дома
Все материалы
Мир
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в США
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
В России назвали перехват Бе-12 опасным
Тысячи боевиков собрались атаковать освобожденный Алеппо
Похищенную девушку изуродовали тату со свастикой
США приготовились к мощному удару по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
В Киеве призвали распространить украинский язык до Дальнего Востока
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
В Эстонии вновь установят памятник эсэсовцам
Порошенко назвал Маккейна большим другом Украины
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
«Калашников» отказался смеяться над своим конкурентом Tesla
Apple начала переманивать работников у Илона Маска
Германия согласилась на «зависимость» от России
США потребовали от Европы отвязаться от России
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановКороль Шишкан
Его называют главным вором России. Он тихо делал очень громкие дела
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
Сотрудника ФСБ задержали с 8 килограммами наркотиков в колесах машины
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
После нового видео с пытками в ярославской колонии завели дело
Александр Бастрыкин проведет два внеплановых приема граждан
Все материалы
Наука и техника
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Раскрыт план спасения ядерного «Буревестника»
Су-57 приблизят к шестому поколению
В Сибири нашли подходящих для клонирования древних животных
США испытали «приманку» для России
У людей нашли новый орган
Все материалы
Спорт
В зените славы
Дзюба стал лучшим российским футболистом в 30 лет. Надолго ли?
В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду
Футболист «Зенита» высказался о бросившей его после травмы жене
Легенду английского футбола арестовали за домогательства
Вратарь «Спартака» пропустил мяч после удара с чужой половины поля
Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам с метра
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Все материалы
Культура
«Цензура, война и изоляция от чужаков»
Как работает пропаганда в наши дни
Семен СлепаковВоспели Москву
Слепаков и Шнуров поспорили о сексе, парках и досуге в столице
Наш удел — беспредел
Кино недели: якудза, алкоголизм и первый альфа-самец
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Вайкуле оправдалась за отказ ехать в Крым
Звезда «Теории большого взрыва» прокомментировала закрытие сериала
Вокалист группы We Came as Romans умер в 28 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
В сети высмеяли дырявый украинский поезд
Фото с упавшим в студии Малаховым взорвало сеть
Умерла самая известная на планете капибара
В сети призвали вернуть кокаин депутатам
Все материалы
Ценности
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Классное чтение
Модные бренды предлагают свои варианты школьной формы
Белла Хадид напомнила миру о забытых джинсах из 2000-х
Боевой раскрас
Рокеры, актеры, соблазнители: зачем мужчины подводят глаза и пудрятся
Выбрана лучшая одежда для первого свидания
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
Крупная птица пробила крыло самолета с российскими курортниками
Унесенных в Черное море россиян спустя пять дней спас Христос
Таджикский туроператор отказался спасать россиян в горах
Все материалы
Из жизни
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Американцы собрали для бомжа 400 тысяч долларов и передумали ему помогать
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
Медведь напал на туристов и ранил 10-летнего мальчика
Соседи убили и съели проглотившего их козу питона
Все материалы
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Автомобили с боковым двигателем
Когда лучший пассажир – это мотор
Cамый дорогой Nissan GT-R
Почему японский штучный суперкар за 900 тысяч евро сделали итальянцы?
Белый Mclaren F1 продают за 1,5 миллиарда рублей
Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник»
Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге
Все материалы
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Пора в избу
Как выглядят самые красивые домики в глуши
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Все материалы