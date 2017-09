Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей

Президент США Дональд Трамп обвинил своего однопартийца, сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна в обмане избирателей. Причиной недовольства главы Белого дома стало то, что Маккейн не поддержал очередной план реформы здравоохранения.

«Демократы, насмехаясь, говорят, что у Маккейна был "момент смелости". Скажите это людям в Аризоне, которых обманули», — написал Трамп в Twitter, указав на «116-процентный» рост медицинских страховок.

Democrats are laughingly saying that McCain had a "moment of courage." Tell that to the people of Arizona who were deceived. 116% increase!