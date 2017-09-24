Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей

Президент США Дональд Трамп обвинил своего однопартийца, сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна в обмане избирателей. Причиной недовольства главы Белого дома стало то, что Маккейн не поддержал очередной план реформы здравоохранения.

«Демократы, насмехаясь, говорят, что у Маккейна был "момент смелости". Скажите это людям в Аризоне, которых обманули», — написал Трамп в Twitter, указав на «116-процентный» рост медицинских страховок.

Democrats are laughingly saying that McCain had a "moment of courage." Tell that to the people of Arizona who were deceived. 116% increase! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

На этой неделе Маккейн выступил против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенной при предыдущем президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате голос Маккейна может стать решающим, отмечает РИА Новости.

При этом с окончанием финансового года 30 сентября ряд положений Obamacare станет невозможно отменить простым большинством голосов в сенате Конгресса, а квалифицированного большинства у республиканцев не набирается даже с голосом Маккейна.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Трамп и большинство республиканцев считают эту систему неэффективной и пытаются заменить ее своей инициативой.