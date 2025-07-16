Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 16 июля 2025Экономика

Одна страна добилась снижения пошлин Трампа

Субианто: Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32 до 19 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32 до 19 процентов. Об этом заявил президент азиатской страны Прабово Субианто, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил глава государства, в результате торговой сделки и снижения тарифов на индонезийский импорт в отношениях с США начинается новая эра.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Дональдом Трампом. Вместе мы договорились и пришли к выводу о необходимости перенести торговые отношения между Индонезией и Соединенными Штатами в новую эру взаимной выгоды для двух наших великих наций», — заявил Субианто.

Ранее Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Мексики. Он предупредил, что, в случае если европейские или мексиканские власти решат ответить повышением собственных тарифов, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам. Также будут введены 35-процентные пошлины на товары из Канады. Если канадские производители могут перенести свои мощности в США, тогда пошлин не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В Кремле оценили схему поставок США оружия на Украину

    Россиян пообещали не наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN

    Российский военный судья подал в отставку после стрельбы на дороге

    Стрелявший в водителя такси российский военный судья раскрыл правду о пистолете

    Раскрыты подробности дела против сына главы азербайджанской диаспоры в России

    Молния ударила в рыбаков на озере в российском регионе

    В Кремле предрекли разногласия в Европе из-за Украины

    Дочь Джуда Лоу задрала платье на новом фото и показала обнаженные ягодицы

    Правда ли, что россиян будут штрафовать за использование Instagram? На вопрос ответил сенатор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости