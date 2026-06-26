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Забота о себе
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21:03, 26 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили о росте риска рака из-за одного бокала вина в день

Онколог Ивашков: Один бокал вина в день повышает риск развития рака на 0,5 процента
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Онколог Владимир Ивашков заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. В своем Telegram-канале он предупредил россиян о росте риска рака всего из-за одного бокала вина в день.

По словам Ивашкова, раньше считалось, что один бокал красного вина в день положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Правда, спустя некоторое время ученые это опровергли, поскольку предыдущие исследования, по их мнению, проводились с ошибками, написал доктор.

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Более того, сейчас считается, что любое количество алкоголя увеличивает риск развития сразу нескольких видов злокачественных новообразований. «Даже один бокал в день повышает риск рака на 0,5 процента. Звучит мало, но в масштабах популяции это миллионы случаев», — предупредил Ивашков.

Ранее дерматовенеролог Наталья Чепурнова перечислила признаки опасной родинки. Так, тревожным звоночком она назвала кровоточивость невуса.

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