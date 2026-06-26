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21:06, 26 июня 2026Экономика

Названы правила установки бассейна на даче

«ВсеИнструменты.ру»: При установке бассейна на даче важно учитывать его тип
Александра Качан (Редактор)

Фото: BORIS LUKIANOV / Shutterstock / Fotodom

При установке бассейна на дачном участке важно учитывать его тип и несколько других параметров. О ряде правил, которые необходимо соблюсти, россиянам рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с RT.

По словам специалиста, бассейн должен находиться не менее чем в одном метре от границы участка, а для больших конструкций расстояние стоит увеличить до двух-трех метров. «Это упрощает обслуживание чаши и подключение насоса, а также снижает риск попадания воды к соседям при сливе», — объяснила Чихринова.

Она подчеркнула, что для стационарных, заглубленных бассейнов с бетонным основанием и коммуникациями требования могут быть строже — такие объекты должны находиться минимум в трех метрах от границы. Перед установкой эксперт посоветовала проверить правила СНТ, градостроительные ограничения и возможные огранные зоны.

Кроме того, чтобы избежать конфликтов с соседями необходимо правильно сливать воду. «Например, если просто открыть сливной клапан и направить поток к забору, за несколько часов может вылиться несколько тонн жидкости, которая уйдет под близлежащий участок. Такая ошибка часто приводит к размыву грунта, просадке дорожек и подтоплению грядок или подвала», — рассказала Чихринова.

Слив также нельзя сразу направлять на газон или в огород, если в бассейне присутствовали хлор или другие реагенты. В таком случае лучше оставить воду на несколько дней, чтобы концентрация вредных веществ снизилась. Эксперт посоветовала организовать слив на своем участке и отметила, что сливать воду нужно сливать постепенно с помощью дренажного насоса или шланга.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил россиянам, что соблюдать режим тишины на даче необходимо круглый год, независимо от увеличения светового дня.

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