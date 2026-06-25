Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на даче

Бондарь: Летом необходимо соблюдать режим тишины на даче

Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

«Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу», — подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21:00 до 08:00, а в выходные — с 22:00 до 10:00.

В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. «Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу», — рекомендовал эксперт.

Ранее Бондарь рассказал, как бороться с голубями на балконе. Он призвал использовать только гуманные методы, не наносящие вреда птицам.