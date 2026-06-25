Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 25 июня 2026Экономика

Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на даче

Бондарь: Летом необходимо соблюдать режим тишины на даче
Александра Качан (Редактор)

Фото: vvoe / Shutterstock / Fotodom

Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

«Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу», — подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21:00 до 08:00, а в выходные — с 22:00 до 10:00.

В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. «Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу», — рекомендовал эксперт.

Ранее Бондарь рассказал, как бороться с голубями на балконе. Он призвал использовать только гуманные методы, не наносящие вреда птицам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обратились к владельцам iPhone с предостережением

    Оценены последствия мощнейшего землетрясения в Венесуэле

    Стало известно о «тайной» операции упавшему с лестницы Диброву

    В Румынии назвали риски запрета российского флага на турнире по гимнастике

    Названы способы продлить срок службы бюстгальтера

    Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на даче

    Россиянка под наркотиками пробежалась голой по улицам Кипра и напугала местных жителей

    Названы причины произошедшей в Дагестане стрельбы

    В России объявлены цены на вторую модель марки UMO

    Министр обороны Польши выступил с обвинением в адрес Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok