Пожилая британка узнала о своей смерти из письма и вынуждена была доказывать, что жива

В Великобритани 74-летняя женщина узнала о своей смерти из письма с соболезнованииями от муниципального совета. Об этом сообщает BBC News.

Барбара Скедд, пенсионерка из Айбстока, 21 мая получила уведомление от окружного совета Северо-Западного Лестершира о корректировке налоговых выплат на ее дом в связи с недавней смертью в семье. Письмо было адресовано ее юристам. После этого все пособия пожилой британки, включая пенсию и пенсионный кредит, были заморожены.

Власти пояснили, что письмо было отправлено по стандартной процедуре после того, как Департамент труда и пенсий (DWP) сообщил о том, что Скедд не стало. Скедд была вынуждена лично доказывать чиновникам, что она жива — они даже прислали к ней иинспектора для проверки. Однако, по ее словам, ни объяснений, ни извинений она так и не дождалась, а деньги начали возвращать только спустя почти две недели.

Пенсионерка, оставшаяся без денег на еду и бензин, рассказала, что письмо вызвало у нее «абсолютный ужас», а затем отчаяние. Только помощь друзей и семьи спасли ее от голода.

В DWP принесли извинения за «административную ошибку» и заявили, что все выплаты восстановлены. В муниципальном совете пообещали отменить требования по налогу на жилье до выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Канаде объявленая мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую компанию. Неожиданный статус ей присвоили из-за ошибки похоронного бюро.