Оценены шансы Новой Зеландии сотворить сенсацию в матче против Бельгии на чемпионате мира

Аналитики назвали Бельгию фаворитом матча против Новой Зеландии на чемпионате мира

Букмекеры оценили шансы сборной Новой Зеландии одержать победу над национальной командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали бельгийцев явными фаворитами. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 1,17, ничья — 7,80, победа Новой Зеландии — 17,00. Букмекеры также ждут результативный матч: «тотал больше 2,5 голов» оценивают коэффициентом 1,68, а опция «обе забьют — да» идет за 2,10.

Турнирная ситуация в группе G после двух туров чемпионата мира такова: Египет — 4 очка, Иран — 2, Бельгия — 2, Новая Зеландия — 1.

Матч между сборными Новой Зеландии и Бельгии пройдет в Канаде 27 июня. Он начнется в 6:00 по московскому времени.