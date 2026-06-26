Названы последствия забастовок нефтяников в европейской стране

Offshore Norge: Добыча нефти и газа в Норвегии упадет на 12 тыс. баррелей из-за забастовки

Из-за забастовки нефтяников добыча нефти и газа в Норвегии упадет на 12 тысяч баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. Такие последствия для нефтедобычи европейской страны со ссылкой на заявление отраслевой организации Offshore Norge сообщает Reuters.

Норвежский профсоюз Safe объявил забастовку нефтесервисных работников, которая охватила такие компании, как SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios and DeepOcean. За несколько дней к ней присоединились порядка 400 человек.

«Добыча нефти и газа в Норвегии может сократиться примерно на 12 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки на следующей неделе из-за продолжающейся забастовки работников нефтесервисных компаний», — пояснили аналитики.

Если забастовки затянутся, уже после середины июля потери добычи могут вырасти до уровня в 120 тысяч баррелей в сутки и более.

Ключевой причиной забастовок стала недостаточно высокая индексация зарплат в сфере. Подавляющую часть надбавок стала съедать инфляция, которая ускорилась на фоне удорожания топлива из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов в связи с перекрытием Ираном и США Ормузского пролива. Главным требованием работников стало повышение окладов выше инфляции. По итогам мая темпы роста потребительских цен в скандинавской стране составили 3,4 процента.