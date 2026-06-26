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20:46, 26 июня 2026Наука и техника

В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

В КНДР испытали дальнобойную самоходную гаубицу калибра 155 миллиметров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 155 миллиметров испытали в КНДР. Гаубица получила снаряд повышенной дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На испытаниях проведены анализ и оценка (…) точности снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки», — говорится в сообщении.

Новый боеприпас обеспечивает дальность выстрела до 65 километров. Дальнобойная САУ на гусеничном шасси на Западе получила обозначение M2018. 155-миллиметровую гаубицу разместили во вращающейся башне.

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