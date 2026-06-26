Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

Наряды выпускников из Цхинвала, Южная Осетия, взорвали соцсети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательницы сети с никнеймом ms.mariarti.

Автор ролика, набравшего десятки тысяч лайков, запечатлела учеников, которые окончили школы. Выпускники шли парами по красной дорожке в роскошных нарядах, состоящих из вечерних платьев на девушках и классических костюмов на юношах. Среди них — сияющие, расшитые пайетками изделия винных, розовых, синих, белых и других тонов. «Met Gala по-цхинвальски», — подписала гостья бала.

Юзеры восхитились внешним видом выпускников в комментариях под постом. «"Оскар" нервно курит в сторонке!», «Великолепная красота», «Очень красиво», «Какие все красивые, как прекрасна молодость», «Тут даже дело не в платьях. Просто очень красивые люди, платьям повезло», «Голливуд отдыхает», — заявили они.

В июне обувь девочки на выпускном в детсаду привлекла внимание пользователей сети. Дочь медсестры Эрики Исли стояла вместе с другими детьми на хоровых скамьях на сцене.