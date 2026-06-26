Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:30, 26 июня 2026Ценности

Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ms.mariarti

Наряды выпускников из Цхинвала, Южная Осетия, взорвали соцсети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательницы сети с никнеймом ms.mariarti.

Автор ролика, набравшего десятки тысяч лайков, запечатлела учеников, которые окончили школы. Выпускники шли парами по красной дорожке в роскошных нарядах, состоящих из вечерних платьев на девушках и классических костюмов на юношах. Среди них — сияющие, расшитые пайетками изделия винных, розовых, синих, белых и других тонов. «Met Gala по-цхинвальски», — подписала гостья бала.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Юзеры восхитились внешним видом выпускников в комментариях под постом. «"Оскар" нервно курит в сторонке!», «Великолепная красота», «Очень красиво», «Какие все красивые, как прекрасна молодость», «Тут даже дело не в платьях. Просто очень красивые люди, платьям повезло», «Голливуд отдыхает», — заявили они.

В июне обувь девочки на выпускном в детсаду привлекла внимание пользователей сети. Дочь медсестры Эрики Исли стояла вместе с другими детьми на хоровых скамьях на сцене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    Трамп снова пригрозил ЕС

    Названы правила установки бассейна на даче

    Женщина узнала о своей смерти из письма

    Россиян предупредили о росте риска рака из-за одного бокала вина в день

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом, приграничьем и Черным морем

    Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети

    Оценены шансы Новой Зеландии сотворить сенсацию в матче против Бельгии на чемпионате мира

    В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

    Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok