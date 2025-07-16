Италия отказалась участвовать в инициативе США по закупке оружия для Украины

Stampa: Италия не будет участвовать в инициативе США по закупке оружия для ВСУ

Италия не будет участвовать в инициативе США по закупке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

«Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства», — пишет издание, отмечая, что для участия в этой инициативе у Рима «практически не существует бюджетного пространства».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на званый ужин, чтобы напомнить ему о долгах перед европейцами.