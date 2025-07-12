Премьер Италии пригласила Зеленского на ужин и напомнила о долгах

L’AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о долгах на званном ужине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме, чтобы напомнить ему о долгах перед Европой. Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что ужин, хотя формально и подтверждал экономическую поддержку Украине со стороны Европы, на самом деле был знаком о том, что долг Киева должен быть оплачен.

Ранее стало известно, что Зеленский улетел на форум по восстановлению Украины в Ватикане на фоне массированной комбинированной атаки на Киев в ночь с 9 на 10 июня.

До этого Мелони сообщила, что каждый вносит свой вклад в организацию нового раунда переговоров по Украине. По ее словам, для диалога на техническом уровне по Украине есть разные варианты, поэтому следует проверить их осуществимость и доступность участников.