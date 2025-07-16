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10:59, 16 июля 2025Бывший СССР

Зеленский сравнил помощь Трампа и Байдена

Зеленский: До президентства Трампа у Украины был мощный пакет мер по сдерживанию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент США Дональд Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания. Об этом лидер Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я помню, что до того, как президентом стал Трамп, у нас был мощный пакет мер по сдерживанию. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло», — сравнил он помощь при бывшем президенте США Джо Байдене и при действующем лидере страны Дональде Трампе.

Ранее Трамп сообщил, что стартовали первые поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины. По его словам, Patriot Киеву поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

Франция отказалась присоединиться к инициативе США по закупке оружия для Украины на фоне стремления развивать собственное военное производство.

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