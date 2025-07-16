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08:21, 16 июля 2025Мир

Отказ Франции закупать американское оружие для Украины объяснили

Politico: Франция не присоединилась к инициативе по закупке оружия для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Франция не присоединилась к инициативе США по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«Франция, президент которой Эммануэль Макрон давно призывает европейцев создавать собственную военно-промышленную базу за счет закупок на местном рынке, (...) по этой причине не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — говорится в материале.

Издание отмечает, что французское правительство сталкивается с трудностями при увеличении собственных расходов на оборону, поскольку оно в то же время пытается сократить бюджетные расходы и обуздать огромный дефицит.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания выразили готовность закупить американское оружие для Украины в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

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