Отказ Франции закупать американское оружие для Украины объяснили

Politico: Франция не присоединилась к инициативе по закупке оружия для Украины

Франция не присоединилась к инициативе США по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«Франция, президент которой Эммануэль Макрон давно призывает европейцев создавать собственную военно-промышленную базу за счет закупок на местном рынке, (...) по этой причине не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — говорится в материале.

Издание отмечает, что французское правительство сталкивается с трудностями при увеличении собственных расходов на оборону, поскольку оно в то же время пытается сократить бюджетные расходы и обуздать огромный дефицит.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания выразили готовность закупить американское оружие для Украины в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.