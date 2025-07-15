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16:22, 15 июля 2025Мир

Две страны захотели закупить оружие для Украины у США

Le Monde: Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Le Monde.

«Дания полностью готова участвовать в плане Дональда Трампа по закупке оружия для Украины и выделит на это необходимые средства», — заявил глава МИД королевства Ларс Локке Расмуссен.

Его нидерландский коллега Каспар Вельдкамп сообщил, что Нидерланды также рассматривают возможность участия в этой инициативе. «Мы выясним, что мы можем сделать в связи с заявлениями господина Трампа, и будем действовать исходя из этого», — отметил он.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.

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