В России патриарх одобрил законопроект о поддержке гражданских жен павших бойцов СВО

Патриарх Кирилл одобрил проект о поддержке гражданских жен павших бойцов СВО

В России патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил законопроект о поддержке гражданских жен павших бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Как пишет «Коммерсантъ», если инициативу примут, то это позволит судам подтверждать фактический брак, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. Если участника спецоперации не станет, его гражданская жена будет получать льготы и выплаты наравне с официальной супругой.

Первое чтение данного законопроекта в Госдуме должно было пройти 15 июля. Однако парламентарии перенесли рассмотрение поправок на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала дать неофициальным женам бойцов СВО право на наследство и льготы.