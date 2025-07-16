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11:10, 16 июля 2025Россия

В России патриарх одобрил законопроект о поддержке гражданских жен павших бойцов СВО

Патриарх Кирилл одобрил проект о поддержке гражданских жен павших бойцов СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил законопроект о поддержке гражданских жен павших бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Как пишет «Коммерсантъ», если инициативу примут, то это позволит судам подтверждать фактический брак, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. Если участника спецоперации не станет, его гражданская жена будет получать льготы и выплаты наравне с официальной супругой.

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Первое чтение данного законопроекта в Госдуме должно было пройти 15 июля. Однако парламентарии перенесли рассмотрение поправок на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала дать неофициальным женам бойцов СВО право на наследство и льготы.

ЖЗЛ
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