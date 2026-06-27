Раскрыта судьба выпавшей из окна в Великом Новгороде девочки

Минздрав Новгородской области: Выпавшая из окна девочка находится в реанимации

Выпавшая из окна пятого этажа девочка в Великом Новгороде находится в реанимации. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«Состояние девочки 2013 года рождения, выпавшей из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в Великом Новгороде, стабильное, средней тяжести. Медики зафиксировали у пострадавшей переломы, ушибы и сотрясение головного мозга. Она находится под постоянным наблюдением в реанимации областной детской клинической больницы», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, по словам медиков, ребенку повезло — она упала на груду песка под домом. Отмечается, что в момент падения ее родители отсутствовали дома.

Утром 27 июня в Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна. Как сообщили в Следственном комитете, по данному факту проводится проверка.