Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 27 июня 2026Силовые структуры

Девочка выпала из окна в российском городе

СК: В Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна пятого этажа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна на пятом этаже. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новгородской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Большой Санкт-Петербургской. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ребенка отвезли в детскую областную больницу. Других подробностей произошедшего в СК не привели.

Ранее ФСБ рассекретила более 10 материалов о зверствах фашистов в Ленинградской и Новгородской областях в 1941 и 1942 годах. В документах собраны факты грабежей, сожжения деревень и издевательств над мирными жителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    Спасение российской туристки на улице в Стамбуле попало на видео

    В Кузбассе начали с водолазами искать пропавшего на сапе мужчину

    Российские дроны уничтожили немецкий танк в укрытии в ключевом городе Донбасса

    Единственный призер ОИ-2026 от России рассказал об изменениях в жизни после Игр

    Петровича вызволили из тесного жилья

    Врач раскрыл присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт

    Празднование дня рождения в российском городе закончилось смертью и массовым отравлением

    Москвичам предсказали возвращение солнечной погоды

    Стало известно последствие ажиотажа вокруг топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok