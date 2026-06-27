Девочка выпала из окна в российском городе

СК: В Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна пятого этажа

В Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна на пятом этаже. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новгородской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Большой Санкт-Петербургской. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ребенка отвезли в детскую областную больницу. Других подробностей произошедшего в СК не привели.

Ранее ФСБ рассекретила более 10 материалов о зверствах фашистов в Ленинградской и Новгородской областях в 1941 и 1942 годах. В документах собраны факты грабежей, сожжения деревень и издевательств над мирными жителями.