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15:13, 27 июня 2026Спорт

Роднина высказалась о перспективах Трусовой в фигурном катании

Роднина: Фигурное катание не вращается вокруг одной Трусовой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина высказалась о перспективах Александры Трусовой в грядущем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам депутата, фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки. «Далеко не факт, что Трусова будет хоть что-то выигрывать. Там желающих полно. Надо отталкиваться от чего-то конкретного, а не от былых заслуг», — заявила Роднина.

Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. В феврале этого года она вернулась к соревнованиям на чемпионате России по прыжкам.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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