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16:15, 29 января 2025Россия

В России призвали дать неофициальным женам бойцов СВО право на наследство и льготы

Омбудсмен Москалькова призвала ускорить признание гражданских жен бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ускорить признание гражданских браков с военными и дать неофициальным женам право на наследство и льготы бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут «Ведомости».

Речь идет о случаях, когда военнослужащие пропали без вести в зоне боевых действий или же получили смертельное ранение и уже не вернутся с фронта. По словам Москальковой, в такой ситуации неофициальные жены участников СВО могли бы обратиться в суд и признать отношения браком ради получения наследства, выплат и других льгот, которые полагаются членам семьи военного.

При этом в суде им нужно будет доказать факт того, что мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали вместе не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

Издание обратило внимание на то, что такой законопроект существует, но движения по нему не было с весны 2024 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сроке принятия наследства участников СВО. Речь идет о шести месяцах с момента получения родственниками свидетельства о смерти.

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