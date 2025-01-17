В России захотели внести изменения в закон для наследников бойцов СВО

В Госдуму внесли законопроект о сроке принятия наследства участников СВО

В России захотели внести изменения в закон для наследников бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. В Госдуму уже внесли законопроект о сроке принятия наследства, передает ТАСС.

На сегодняшний день близкие участников СВО могут получить наследство в течение полугода после даты смерти. Однако она не всегда известна — военнослужащие могут числиться пропавшими без вести или сами документы приходят с опозданием. «Это приводит к пропуску наследниками сроков принятия наследства», — пояснил один из авторов инициативы Дмитрий Вяткин.

По словам парламентария, внесенный законопроект предполагает, что близкие участников СВО смогут без обращения в суд вступить в наследство, только обратившись к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти.

В 2023 году в Госдуме приняли поправку, согласно которой родные бойцов СВО должны получить «гробовую» выплату не позднее одного года со дня смерти.