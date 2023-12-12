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03:51, 13 декабря 2023Россия

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
Здание Государственной Думы

Здание Государственной Думы. Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти. следует из текста поправки к законопроекту, который содержится в базе Государственной Думы.

Поправка внесена в законопроект о праве родных погибших бойцов получать социальную выплату на покупку или строительство жилья. Первое чтение в Думе документ прошел в июне.

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      Марина Совина
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