Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти. следует из текста поправки к законопроекту, который содержится в базе Государственной Думы.

Поправка внесена в законопроект о праве родных погибших бойцов получать социальную выплату на покупку или строительство жилья. Первое чтение в Думе документ прошел в июне.