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11:06, 16 июля 2025Экономика

В России захотели регулировать стоимость обучения в вузах

Омельчук: Минобрнауки хочет регулировать стоимость обучения в вузах
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минобрнауки хочет регулировать стоимость обучения в вузах. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, его слова приводит ТАСС.

На заседании, посвященном проблеме роста цен на образовательные программы высшего образования, в Госдуме представитель ведомства отметил, что в настоящее время стоимость образования определяют учредители вузов.

«Соответственно, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, для медицинских университетов — это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», — пояснил Омельчук.

Сейчас в России учатся на платной основе 2 409 828 человек, или 52 процента всех студентов. Почти половина (42,5 процента) из них учатся на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля.

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева предложила создать общественные советы по мониторингу стоимости обучения в российских вузах. По ее словам, ценообразование на эти услуги должно быть прозрачным.

Как ранее сообщали в Минобрнауки, обучение в российских вузах в 2025 году подорожало на 12 процентов год к году. Для столичных вузов образование подорожало на 15,7 процента. Кроме того, на 11,1 процента выросла стоимость обучения в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. По остальным регионам рост составил 11,3 процента.

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