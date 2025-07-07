Учиться в России стало дороже

Минобрнауки: Обучение в российских вузах подорожало на 12 процентов

Министерство образования и науки РФ сообщило о повышении стоимости обучения в российских вузах. Данные ведомства процитировало РИА Новости.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году ценник вырос на 12 процентов. Для столичных вузов образование подорожало на 15,7 процента. Кроме того, на 11,1 процента выросла стоимость обучения в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. По остальным регионам рост составил 11,3 процента.

Ведомство также отметило, что количество бюджетных мест в России выросло до 619 тысяч 610. В 2020 году речь шла о 541 тысяче 741 месте.

Во второй половине июня сообщалось о повышении платы за обучение в ведущих российских вузах. В семи из топ-10 оно подорожало как минимум на 25 процентов. Больше всего ценник вырос в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Например, обучение на бакалавриате и специалитете по программе «Прикладная математика и информатика» теперь обходится не в 467 тысяч, как раньше, а в 767 тысяч рублей. Кроме того, в МГУ и СПбГУ на отдельных направлениях стоимость обучения выросла на 40 процентов.