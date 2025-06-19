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10:50, 19 июня 2025Экономика

Ведущие российские вузы подняли цены на обучение

«Ведомости»: Российские вузы подняли цены на обучение
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ведущие вузы подняли цены на обучение в следующем учебном году. Как пишут «Ведомости», в семи из российского топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX его стоимость выросла по сравнению с прошлогодней как минимум на четверть.

Самый серьезный подъем цен произошел в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где, например, стоимость обучения на бакалавриате и специалитете по программе «Прикладная математика и информатика» выросла с 467 до 767 тысяч рублей, а для обучающихся ядерной физике и технологиям достигла 893 тысяч, говорится в публикации. Обучение физике подорожало на 25-26 процентов и в МИФИ.

Отмечается также, что в МГУ и СПбГУ на отдельных направлениях стоимость обучения выросла на 40 процентов, а в ВШЭ и МГИМО увеличилась не столь значительно. Учеба в Высшей школе экономики по программе «экономика» теперь обойдется в 770 тысяч рублей, а по программе «журналистика» в знаменитом институте международных отношений — в 760 тысяч.

Цены в ключевых российских вузах с дорогими программами и высоким конкурсом служат сигналом качества, рассказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, такие учебные заведения «уверены, что найдутся сильные абитуриенты, чьи семьи готовы вкладывать в такое образование». Также эксперт напомнила, что Минобрнауки устанавливает нормативы, определяющие нижнюю границу стоимости обучения, которые ежегодно корректируются с учетом инфляции и обязательств по заработной плате.

Ранее проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин оценивал предстоящее повышение стоимости обучения в российских вузах в 20--30 процентов, отмечая, что подорожание неизбежно «потому что нормативы затрат в этом году увеличились».

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