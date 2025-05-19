В России допустили повышение стоимости обучения в вузах

Проректор РЭУ Никулин: Образование в вузах может подорожать на 20 %

В России может на 20 процентов вырасти стоимость обучения в высших учебных заведениях. Об этом предупредил проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин в пресс-центре МИЦ «Известия» во время пресс-конференции, посвященной предстоящей приемной кампании.

«Стоимость на обучение изменится в любом случае, потому что нормативы затрат в этом году увеличились», — заявил Никулин.

Он также пояснил, что вузы принимают решение о стоимости обучения до 1 июня. Однако стоит ожидать подорожания ориентировочно на 20-30 процентов. Цена на обучение будет зависеть от направления подготовки.

С 1 марта в России вступают в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования — с 20 июня.