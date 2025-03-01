В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема в вузы вступают в силу с 1 марта 2025 года

С 1 марта в России вступают в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта текущего года до 1 сентября 2029 года.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия. Так, теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования — с 20 июня. Окончание приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры — до 1 сентября. Помимо этого, подать документы для поступления на программы магистратуры впервые будет возможно через суперсервис («Госуслуги»).

Также зачисление на бюджетные места в учебные заведения будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать заявление будет возможно через суперсервис и только в один вуз на выбранную специальность.

Днем ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов.

11 февраля Фальков сообщил, что Минобрнауки подготовило проект, внедряющий в вузах новую систему образования. Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получению более конкретной специализации студентов. Как до этого заверил Владимир Путин, переход к новой системе образования будет плавным, никакой дискриминации уже получивших дипломы о высшем образовании не будет.