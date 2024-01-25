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15:51, 25 января 2024Россия

Путин пообещал плавный переход на новую систему образования

Путин заявил, что переход на новую систему образования будет плавным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Переход на новую систему образования в России будет плавным, пообещал президент страны Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что обновление системы высшего образования идет с участием экспертов.

«Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», — пояснил он.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что в российских вузах новую систему высшего образования внедрят с 1 сентября 2025 года. «К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал заместитель министра.

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