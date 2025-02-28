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21:11, 28 февраля 2025Россия

Путин запретил медикам учиться дистанционно

Путин подписал закон, ограничивающий дистанционное обучение для медиков
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bobylev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон запрещает применять дистанционную форму обучения для студентов, получающих медицинское образование, кроме случаев, определяемых федеральными стандартами образования, разработанными Минздравом.

Документ также определяет, что дополнительное профессиональное медицинское образование должно будет быть лицензировано по видам программ.

Ранее Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. До этого период действия программы ограничивался 31 декабря 2026 года.

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