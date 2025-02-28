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20:59, 28 февраля 2025Экономика

Путин продлил срок действия программы материнского капитала

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого период действия программы ограничивался 31 декабря 2026 года. Продлить его в послании Федеральному собранию ранее предложил сам глава государства.

Как стало известно на стадии одобрения кабмином соответствующего законопроекта, с 2027 по 2030 год право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Дополнительные расходы на реализацию этой меры соцподдержки в указанный период оценили в 2,776 триллиона рублей.

С 1 февраля размер маткапитала повысили в числе других более чем 40 выплат и пособий. После индексации его размер составил 912 тысяч рублей. Год к году он вырос почти на 80 тысяч.

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